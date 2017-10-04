Франческо Тотти передумал становиться тренером

КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина. Знаменитый футболист Франческо Тотти после прошлого сезона завершивший игровую карьеру в клубе "Рома" и ставший там же директором, принял решение покинуть тренерские курсы, пишет Football Italia.

Воспитанник римского клуба дебютировал за основную команду в 1993 году. В общей сложности Тотти, которому в сентябре исполнился 41 год, появлялся на поле в футболке "волков" более 700 раз и забил свыше 300 мячей. В конце мая форвард провел заключительный матч за "Рому", а в июле сообщил, что приступает к работе директора в римском клубе.

После окончания игровой карьеры Тотти поступил на курсы Ассоциации итальянских тренеров (AIAC) для получения тренерской лицензии УЕФА категории B, однако затем принял решение приостановить обучение.

"Не имея возможности принимать участия в обучении на регулярной основе и из уважения к своим коллегам и организаторам курсов Тотти отказался от возможности стать боссом. Мы надеемся, что это временно. Несмотря на разочарование от решения Тотти, мы надеемся увидеть его снова в будущем", — говорится в заявлении AIAC.

Ранее сообщалось, что болельщики сборной Испании во время тренировки команды освистывали и оскорбляли защитника "Барселоны" Жерара Пике.