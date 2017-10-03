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    ФК "Металлист" возвращен Украине

    (обновлено: )7801
    По словам генерального прокурора Юрия Луценко, "ФК "Металлист" теперь будет принадлежать не беглецам-клептократам, а харьковчанам", поскольку суд уже принял решение о возврате футбольного клуба в собственность государства.
    Стадион Металлист в Харькове
    пресс-служба "Шахтера"

    КИЕВ, 3 окт — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил о возвращении харьковского футбольного клуба "Металлист" в собственность государства. Об этом генпрокурор сказал на совместном брифинге с министром юстиции Павлом Петренко в Харькове.

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    "Он возвращается от Курченко к государству. Далее, очевидно, исполнительные органы страны примут решение о его использовании. Возможен вариант передачи в управление муниципальное, возможно конкурс для инвесторов, возможно другие варианты, которые уже находятся вне моей компетенции", — сказал генпрокурор.

    Он добавил, что "ФК "Металлист" теперь будет принадлежать не беглецам-клептократам, а харьковчанам", поскольку суд уже принял решение о возврате футбольного клуба в собственность государства.

    Ранее сообщалось, что Хозяйственный суд Харьковской области 9 июня начал банкротство футбольного клуба "Металлист".

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