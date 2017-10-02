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    Болельщики сборной Испании освистывали и оскорбляли Пике

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    Защитник Барселоны Жерар Пике. Архивное фото
    RIA News Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Украина. Болельщики сорной Испании по футболу освистывали и оскорбляли защитника ФК "Барселона" Жерара Пике на тренировке команды в Мадриде, передает Рейтер.

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    Пике в воскресенье, когда проходил референдум о независимости Каталонии, заявил, что чувствует себя каталонцем как никогда ранее, и если это вызывает проблему, то он готов покинуть сборную Испании до 2018 года.

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    В понедельник на тренировке сборной Испании болельщики освистывали и оскорбляли 30-летнего Пике, требуя от него покинуть команду. Также полиция конфисковала несколько баннеров про защитника "Барселоны".

    Пике в составе сборной Испании стал чемпионом мира и Европы. Он выступает за национальную команду с 2009 года.

    Сборная Испании в ближайших матчах квалификации чемпионата мира-2018 сыграет с командами Албании (6 октября) и Израиля (9 октября). Испанцы после восьми матчей лидируют в группе G, опережая на три очка итальянцев.

    Ранее сообщалось, что "Барселона" присоединился к забастовке в Каталонии

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