наверх
30.09.201714:53
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Бондаренко выиграла свой второй турнир WTA

    (обновлено: )22
    В финале Екатерина Бондаренко со счетом 6:4, 6:4 одолела вторую ракетку турнира венгерку Тимю Бабош. Поединок продолжался 1 час 26 минут.
    Екатерина Бондаренко. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 30 сен — РИА Новости Украина.  Украинка Екатерина Бондаренко стала победительницей теннисного турнира в Ташкенте, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов, сообщает Р-Спорт.

    В финале украинская теннисистка со счетом 6:4, 6:4 одолела вторую ракетку турнира венгерку Тимю Бабош. Поединок продолжался 1 час 26 минут. Бондаренко сделала 4 эйса против 2 у соперницы и реализовала 4 брейк-пойнта из 10. Счет личных встреч соперниц стал 2-1 в пользу украинки.

    Для 31-летней Бондаренко этот титул стал вторым в карьере на турнирах WTA в одиночном разряде. Свой первый трофей уроженка Кривого Рога выиграла в 2008 году на турнире в английском Бирмингеме.

    Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Элина Свитолина поднялась с четвертого на третье место в рейтинге теннисистов Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде.

    Смотрите также: Александр Усик — Марко Хук. Лучшие моменты победного боя украинца

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Спецтехника для ликвидации последствий пожаров и взрывов на арсенале в Калиновке
    Взрывы под Винницей: расследование
    Депутат городского совета Михаил Бинусов
    Убийство депутата в Черкассах
    Обучение русскому языку. Архивное фото
    Реформа образования: необратимые последствия
    Протесты в Каталонии
    Референдум в Каталонии: обратный отсчет