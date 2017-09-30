Бондаренко выиграла свой второй турнир WTA

КИЕВ, 30 сен — РИА Новости Украина. Украинка Екатерина Бондаренко стала победительницей теннисного турнира в Ташкенте, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов, сообщает Р-Спорт.

В финале украинская теннисистка со счетом 6:4, 6:4 одолела вторую ракетку турнира венгерку Тимю Бабош. Поединок продолжался 1 час 26 минут. Бондаренко сделала 4 эйса против 2 у соперницы и реализовала 4 брейк-пойнта из 10. Счет личных встреч соперниц стал 2-1 в пользу украинки.

Для 31-летней Бондаренко этот титул стал вторым в карьере на турнирах WTA в одиночном разряде. Свой первый трофей уроженка Кривого Рога выиграла в 2008 году на турнире в английском Бирмингеме.

Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Элина Свитолина поднялась с четвертого на третье место в рейтинге теннисистов Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде.

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