Украина завоевала на "Играх непокоренных" 14 медалей

КИЕВ, 30 сен — РИА Новости Украина. Национальная сборная Украины завоевала на "Играх непокоренных" в Торонто 14 медалей: 8 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовые.

Об этом сообщается на странице сборной в Facebook.

"Вчера наша сборная завершила соревнования в первых для украинских военных "Играх непокоренных!. И завершила просто фантастически удачно — 14 медалей (8 золотых, 4 серебра и 2 бронзы). Учитывая, что наша команда — одна из самых маленьких — всего 15 человек основного состава, то хочется верить, что команда #InvictusGamesTeamUkraine убедила весь мир, наши военные — сильные духом и телом и никогда не поддаются ни врагам, ни жизненным обстоятельствам", — сообщается на странице Игр.

Напомним, "Игры непокоренных" (Invictus Games) — международные спортивные соревнования в паралимпийском стиле, основанные принцем Уэльским Гарри в 2014 году. В соревнованиях принимают участие военнослужащие и ветераны с ограниченными физическими возможностями, приобретенными при исполнении служебных обязанностей. Украина в 2017 году впервые получила право принять участие в "Играх непокоренных", как участник многих военных учений, миротворческих операций под эгидой ООН, а также как страна, военнослужащие которой имеют боевой опыт при выполнении задач в рамках АТО в Донбассе. Вместе с Украиной в этом году в "Играх непокоренных" также дебютирует сборная Румынии. Соревнования стартовали 24 сентября в Торонто (Канада) и будут проходить до 30 сентября.