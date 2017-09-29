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    Легендарная советская фигуристка скончалась в Швейцарии

    (обновлено: )39701
    По словам бронзового призера Игр-1984 Олега Макарова, у советской фигуристки Людмилы Белоусовой был рак, из-за чего она с семьей уехала жить в Швейцарию.
    Людмила Белоусова, Олег Протопопов
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 сен – РИА Новости Украина. Двукратная олимпийская чемпионка советская фигуристка Людмила Белоусова, выступавшая в дуэте с Олегом Протопоповым, скончалась в Швейцарии, ранее у нее было выявлено онкологическое заболевание, заявил агентству "Р-Спорт" бронзовый призер Игр-1984 Олег Макаров.

    Фигурное катание.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    В пятницу стало известно о том, что Белоусова скончалась на 82-м году жизни.

    "Мне с утра написали, что она ушла в Швейцарии. А в последний раз видел их в августе, когда проводили сборы в Лейк-Плэсиде, где они каждое лето проводят сборы. И эта информация стала для меня шоком. Людмила – легенда!" – сказал Макаров по телефону.

    "У нее был рак, что случилось года полтора назад. И они уехали жить в Швейцарию… И вроде бы у них все налаживалось, в августе они хорошо выглядели… Но о причинах я не могу говорить, потому что мне только сообщили утром (по американскому времени)", — добавил собеседник агентства.

    На счету Белоусовой и Протопопова, кроме побед на Олимпийских играх 1964 и 1968 годов, также по четыре золотые медали чемпионатов мира и Европы.

    Ранее сообщалось, что двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко был не допущен до ледового сбора в Турции, поскольку не прошел этапное медицинское обследование, целесообразность выступления фигуриста в сезоне-2015/16 под вопросом.

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