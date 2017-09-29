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    Результаты всех матчей второго тура группового этапа Лиги Европы

    (обновлено: )9710
    Киевское "Динамо" и луганская "Заря" добыли важные победы в выездных матчах. Луганчане минимально обыграли "Атлетик" из Бильбао, а киевляне, проигрывая после первого тайма 2:0, одолели белградский "Партизан" 3:2.
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    UEFA Europa League/Twitter

    КИЕВ, 29 сен — РИА Новости Украина. В четверг, 28 сентября, состоялся второй тур группового этапа Лиги Европы-2017/18, в рамках которого две украинские команды — киевское "Динамо" и луганская "Заря" — одержали эффектные победы на выезде. 

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    Результаты всех матчей:

    Группа A: "Астана" – "Славия" 1:1; "Маккаби" (Тель-Авив) – "Вильярреал".

    Группа B: "Партизан" – "Динамо" (Киев) 2:3; "Скендербеу" – "Янг Бойз" 1:1.

    Группа C: "Лудогорец" – "Хоффенхайм-1899" 2:1; "Брага" – "Истанбул" 2:1. 

    Группа D: "Милан" – "Риека" 3:2; "АЕК" – "Аустрия" 2:2.

    Группа E: "Лион" – "Аталанта" 1:1; "Эвертон" – "Аполлон" 2:2. 

    Группа F: "Локомотив" – "Фастав Злин" 3:0; "Шериф" – "Копенгаген" 0:0. 

    Группа G: "Виктория" – "Хапоэль" 3:1; "Лугано" – "Стяуа" 1:2.

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    Группа H: "Кельн" – "Црвена Звезда" 0:1; "БАТЭ" – "Арсенал" 2:4.

    Группа I: "Ред Булл" – "Марсель" 1:0; "Коньяспор" – "Витория" 2:1.

    Группа J: "Атлетик" – "Заря" (Луганск) 0:1; "Эстерсунд" – "Герта" 1:0.

    Группа K: "Лацио" – "Зюлте-Варегем" 2:0; "Ницца" – "Витесс" 3:0. 

    Группа L: "Зенит" – "Реал Сосьедад" 3:1; "Русенборг" – "Вардар" 3:1.

    Следующий тур ЛЕ состоится 19 октября. "Заря" вол Львове сыграет против немецкой "Герты", а "Динамо" примет дома швейцарский "Янг Бойз". 

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