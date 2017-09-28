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    Результаты матчей группового этапа Лиги чемпионов, сыгранных в среду

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    Донецкий "Шахтер" после двух туров группового этапа Лиги чемпионов-2017/18 имеет в своем активе 3 очка.
    Логотип Лиги чемпионов УЕФА
    Associated Press Claude Paris

    КИЕВ, 28 сен — РИА Новости Украина. В среду, 27 сентября, состоялись поединки второго тура группового этапа Лиги чемпионов в квартетах A, B, C и D.

    Второй игровой день выдался весьма результативным. В некоторых матчах был зафиксирован разгромный счет.

    Матч Лиги чемпионов Манчестер Сити - Шахтер. Видео
    Канал пользователя Серёжа Стратий
    "Манчестер Сити" vs "Шахтер". Все голы и лучшие моменты матча
     

    Результаты матчей, сыгранных в среду, 27 сентября

    Группа A: ЦСКА – "МЮ" – 1:4 (Кучаев, 90 — Лукаку, 4, 27, Мартиаль, 18, Мхитарян, 57); "Базель" – "Бенфика" – 5:0 (Ланг, 2, Оберлен, 20, 69, ван Вольфсвинкел, 59 (с пенальти), Риверос, 76).

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    Группа B: ПСЖ – "Бавария" – 3:0; (Алвес, 2, Кавани, 31, Неймар, 63); "Андерлехт" – "Селтик" – 0:3; (Гриффитс, 38, Мбодж, 61 (автогол), Синклер, 90+2).

    Группа C: "Карабах" – "Рома" – 1:2 (Энрике, 29 – Манолас, 7, Джеко, 15); "Атлетико" – "Челси" – 1:2 (Гризманн, 40 (с пенальти) – Мората, 60, Батшуаи, 90+4).

    Группа D: "Спортинг" – "Барселона" – 0:1 (Коатес, 49 (автогол)); "Ювентус" – "Олимпиакос" – 2:0 (Игуаин, 69, Манджукич, 80).

    Напомним, во вторник донецкий "Шахтер", выступающий в группе F, на выезде уступил "Манчестер Сити" со счетом 2:0. 

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