Сборная Украины завоевала пятую медаль на "Играх непокоренных"

КИЕВ, 27 сен — РИА Новости Украина. Ветеран АТО Вадим Свириденко завоевал бронзовую медаль в соревнованиях по гребле на тренажерах во время ІІІ "Игр непокоренных" (Invictus Games), которые проходят в Торонто, сообщает "Укринформ".

Третью строчку 44-летний украинский спортсмен разделил с британцем Ламином Манехом, который показал точно такой же результат.

Первое место занял канадец Майкл Тронер, а второе — британец Марк Ормрод.

Для Украины, которая впервые принимает участие в "Играх непокоренных", это вторая бронзовая медаль. В первый день соревнований третье место в секторе толкания ядра занял Сергей Торчинский из Луцка.

Всего же в копилке сборной Украины пять медалей: две золотые, одна серебряная и две бронзовые.

Ранее сообщалось, что первую золотую медаль на счет сборной Украины записал 29-летний офицер Министерства обороны Олег Зимников из Киева. А бронзовую награду в легкоатлетических соревнованиях получил офицер Национальной полиции Сергей Торчинский, который показал 3-й результат в секторе для толкания ядра (13,71 метра).

Напомним, "Игры непокоренных" (Invictus Games) — международные спортивные соревнования в паралимпийском стиле, основанные принцем Уэльским Гарри в 2014 году. В соревнованиях принимают участие военнослужащие и ветераны с ограниченными физическими возможностями, приобретенными при исполнении служебных обязанностей. Украина в 2017 году впервые получила право принять участие в "Играх непокоренных", как участник многих военных учений, миротворческих операций под эгидой ООН, а также как страна, военнослужащие которой имеют боевой опыт при выполнении задач в рамках АТО в Донбассе. Вместе с Украиной в этом году в "Играх непокоренных" также дебютирует сборная Румынии. Соревнования стартовали 24 сентября в Торонто (Канада) и будут проходить до 30 сентября.