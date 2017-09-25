Звезда "ПСЖ" не будет улучшать контракт за отказ от исполнения пенальти

КИЕВ, 25 сен — РИА Новости Украина. Президент французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи предложил уругвайскому нападающему Эдинсону Кавани отказаться от роли исполнителя 11-метровых ударов в пользу бразильца Неймара, пообещав изменить условия контракта уругвайца, однако получил отказ, сообщает El Pais.

По данным издания, Аль-Хелаифи дал инструкции своему представителю провести переговоры с Кавани. По контракту уругваец дополнительно может рассчитывать на 1 миллион евро, если станет лучшим бомбардиром чемпионата Франции. Аль-Хелаифи предложил просто зафиксировать этот миллион в соглашении вне зависимости от результативности игрока. Издание отмечает, что 30-летний Кавани, забивший семь голов в новом сезоне Лиги 1, отверг предложение.

По информации СМИ, после матча с "Лионом" 17 сентября (2:0) между Кавани и Неймаром в раздевалке едва не произошла драка. На 79-й минуте Кавани не реализовал пенальти. Перед этим уругваец и бразилец поспорили относительного того, кто должен бить 11-метровый удар.

Ранее главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери призвал игроков самостоятельно решить вопрос со стандартными положениями, пообещав в противном случае вмешаться в ситуацию.