Украинская легкоатлетка покоряет сеть эффектными фото

КИЕВ, 25 сен — РИА Новости Украина. Украинская легкоатлетка Юлия Левченко активно делится на своей странице в Instagram фотографиями с отдыха в Турции.

Один из снимков, сделанных в Мармарисе, она подписала "Мои тишина и спокойствие".

Юлия Левченко/Instagram Юлия Левченко в Турции, сентябрь 2017

В комментариях поклонники 19-летней украинки восхищаются ее фигурой: "Такая красивая девушка", "Великолепная", "Клеопатра".

Юлия Левченко/Instagram Юлия Левченко в Турции, сентябрь 2017

Юлия Левченко — украинская прыгунья в высоту, серебряный призер чемпионата мира 2017 года, участница летних Олимпийских игр 2016 года, олимпийская чемпионка среди юношей 2014 года.

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