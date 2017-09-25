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    Спорт

    Украинская легкоатлетка покоряет сеть эффектными фото

    (обновлено: )31811
    Юлия Левченко делится фотографиями с отдыха в Турции. Один из снимков, сделанных в Мармарисе, она подписала "Мои тишина и спокойствие". На фото она запечатлена в купальнике.
    Юлия Левченко в Турции, сентябрь 2017
    Юлия Левченко/Instagram

    КИЕВ, 25 сен — РИА Новости Украина. Украинская легкоатлетка Юлия Левченко активно делится на своей странице в Instagram фотографиями с отдыха в Турции.

    Один из снимков, сделанных в Мармарисе, она подписала "Мои тишина и спокойствие".

    Юлия Левченко/Instagram
    Юлия Левченко в Турции, сентябрь 2017

    В комментариях поклонники 19-летней украинки восхищаются ее фигурой: "Такая красивая девушка", "Великолепная", "Клеопатра".

    Юлия Левченко/Instagram
    Юлия Левченко в Турции, сентябрь 2017

    Юлия Левченко — украинская прыгунья в высоту, серебряный призер чемпионата мира 2017 года, участница летних Олимпийских игр 2016 года, олимпийская чемпионка среди юношей 2014 года.

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    Ранее известная российская супермодель Ирина Шайхлисламова, более известная как Ирина Шейк, примерила новый образ — на своей странице в Instagram она выложила фотографию, на которой запечатлена полуобнаженной и в водолазной маске.

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