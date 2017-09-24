Журналисты рассекретили зарплату Неймара: цифры шокируют

КИЕВ, 24 сен – РИА Новости Украина. Зарплата бразильского нападающего Неймара во французском футбольном клубе "ПСЖ" превышает три миллиона евро в месяц, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на данные Football Leaks.

Смотрите также: Соцсети отреагировали фотожабами на новый памятник Роналду

Как отмечается в материале, базовый месячный оклад форварда сборной Бразилии составляет 3 069 520 евро, что соответствует ежегодной зарплате в 37 миллионов евро или более 100 тысяч евро в день. Издание также сообщает, что дополнительные премии и специальные выплаты увеличат доход игрока до 57 миллионов евро за год (более 150 тысяч евро в день).

По данным СМИ, годовая зарплата топовых футболистов с бонусом составляет:

Криштиану Роналду – 58 миллионов евро

Лео Месси – 53 миллиона

Гарет Бейл – 23 миллиона

Луис Суарес – 17 миллионов

Серхио Агуэро – 15 миллионов