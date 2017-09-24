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    Журналисты рассекретили зарплату Неймара: цифры шокируют

    (обновлено: )64010
    Базовый месячный оклад форварда сборной Бразилии составляет 3 069 520 евро, что соответствует ежегодной зарплате в 37 миллионов евро или более 100 тысяч евро в день.
    Неймар. Архивное фото
    REUTERS Albert Gea

    КИЕВ, 24 сен – РИА Новости Украина. Зарплата бразильского нападающего Неймара во французском футбольном клубе "ПСЖ" превышает три миллиона евро в месяц, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на данные Football Leaks.

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    Как отмечается в материале, базовый месячный оклад форварда сборной Бразилии составляет 3 069 520 евро, что соответствует ежегодной зарплате в 37 миллионов евро или более 100 тысяч евро в день. Издание также сообщает, что дополнительные премии и специальные выплаты увеличат доход игрока до 57 миллионов евро за год (более 150 тысяч евро в день).

    По данным СМИ, годовая зарплата топовых футболистов с бонусом составляет:

    Криштиану Роналду – 58 миллионов евро
    Лео Месси – 53 миллиона
    Гарет Бейл – 23 миллиона
    Луис Суарес – 17 миллионов
    Серхио Агуэро – 15 миллионов

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