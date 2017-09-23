УЕФА крупно оштрафовал московский "Спартак" за поведение болельщиков

КИЕВ, 22 сен — РИА Новости Украина. УЕФА принял решение оштрафовать московский футбольный клуб "Спартак" на 60 тысяч евро и запретить продавать билеты на следующий выездной матч команды в еврокубках, сообщается на сайте УЕФА.

Решение принято в связи с поведением болельщиков "красно-белых" на матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов со словенским "Марибором".

Смотрите также: Драка футболистов на сенсационном матче "Зенита" и "Спартака"

Встреча группы Е состоялась 13 сентября в Словении и завершилась вничью — 1:1. По ходу первого тайма главный арбитр Дениз Айтекин прервал игру на несколько минут после того, как в секторе "Спартака" вспыхнули несколько файеров, а один из них прилетел в район центрального круга. Позже УЕФА открыл дисциплинарное дело.

"Запретить ФК "Спартак" продавать билеты своим болельщикам на один следующий выездной матч под эгидой УЕФА. Российский клуб также оштрафован на 60 000 евро", — говорится в сообщении на официальном сайте УЕФА.

Следующий выездной матч в рамках группового этапа Лиги чемпионов "Спартак" проведет 1 ноября против испанской "Севильи".