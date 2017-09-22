Стала известна тройка номинантов на звание лучшего игрока года ФИФА

КИЕВ, 22 сен — РИА Новости Украина. Нападающий "Барселоны" Лионель Месси, форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду и нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар составили тройку финалистов, номинированных на премию лучшему игроку года по версии Международной федерации футбола (ФИФА), сообщается на официальной странице ФИФА в Twitter.

Церемония вручения наград ФИФА пройдет 23 октября в Лондоне. Обладатели наград будут определены голосованием тренеров и капитанов национальных сборных, журналистов и болельщиков, сообщает Р-Спорт.

В прошлом сезоне приз получил Роналду, обойдя по итогам голосования Месси и форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна.

Ранее сообщалось, что нападающий "Реала" Криштиану Роналду дисквалифицирован на пять матчей за удаление и толчок арбитра в первой игре за Суперкубок Испании по футболу против "Барселоны".