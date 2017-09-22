наверх
22.09.201717:37
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Стала известна тройка номинантов на звание лучшего игрока года ФИФА

    (обновлено: )8201
    На премию лучшему игроку года по версии Международной федерации футбола претендуют Лионель Месси, Криштиану Роналду и Неймар.
    Лионель Месси
    REUTERS Stringer/File photo

    КИЕВ, 22 сен — РИА Новости Украина. Нападающий "Барселоны" Лионель Месси, форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду и нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар составили тройку финалистов, номинированных на премию лучшему игроку года по версии Международной федерации футбола (ФИФА), сообщается на официальной странице ФИФА в Twitter.

    Массовая драка на футболе в Ивано-Франковске
    "Фиртка"
    От любви до убийства. Как разгневанные фанаты мстят футболистам

    Церемония вручения наград ФИФА пройдет 23 октября в Лондоне. Обладатели наград будут определены голосованием тренеров и капитанов национальных сборных, журналистов и болельщиков, сообщает Р-Спорт.

    В прошлом сезоне приз получил Роналду, обойдя по итогам голосования Месси и форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна.

    Ранее сообщалось, что нападающий "Реала" Криштиану Роналду дисквалифицирован на пять матчей за удаление и толчок арбитра в первой игре за Суперкубок Испании по футболу против "Барселоны".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Экс-руководитель информационного департамента МИД Украины Олег Волошин
    Порошенко в США. ГА ООН и встреча с Трампом
    Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?
    Эксперт-международник, представитель Международного центра перспективных исследований Евгений Ярошенко
    Реформа образования: необратимые последствия
    Досрочные парламентские выборы в Каталонии. Архивное фото
    Референдум в Каталонии: обыски, аресты