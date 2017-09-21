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    "Манчестер Юнайтед" объявил о рекордных доходах по итогам сезона

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    "МЮ" по итогам сезона-2016/17 выиграл Лигу Европы и Кубок английской лиги. За отчетный финансовый период манкунианцы заработали 581,2 миллиона фунтов стерлингов (783 миллиона долларов), а операционная прибыль клуба составила 80,8 миллиона.
    Марш фанатов Манчестер Юнайтед в Одессе
    УНИАН

    КИЕВ, 21 сен — РИА Новости Украина. Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" объявил о рекордных доходах по итогам сезона-2016/17, сообщает агентство Франс Пресс.

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    "МЮ" в прошлом сезоне выиграл Лигу Европы и Кубок английской лиги. Отмечается, что за отчетный финансовый период манкунианцы заработали 581,2 миллиона фунтов стерлингов (783 миллиона долларов), а операционная прибыль клуба составила 80,8 миллиона. Клубная задолженность снизилась с 260,9 миллиона фунтов (в 2016 году) до 213,1 миллиона.

    "Мы завершили сезон-2016/17, завоевав в общей сложности три трофея, и вернулись в Лигу чемпионов. Мы довольны инвестициями в нашу команду и с нетерпением ждем нового сезона", — приводит Р-Спорт слова вице-президент клуба Эда Вудворда.

    Сообщается, что руководство "Манчестер Юнайтед" ожидает в текущем финансовом году аналогичных показателей.

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