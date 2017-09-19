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    Украинский футболист в тройке самых высокооплачиваемых игроков "Шальке"

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    По информации немецких СМИ, украинский полузащитник немецкого "Шальке" Евгений Коноплянка получает в клубе около 4 миллиона евро в год.
    Евгений Коноплянка
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    КИЕВ, 19 сен — РИА Новости Украина. Украинский полузащитник немецкого "Шальке" Евгений Коноплянка, ранее выступавший за "Днепр", стал одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба.

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    Об этом сообщает немецкий Kicker

    Коноплянка вместе с Франко Ди Санто и Леоном Горетцки получают в "Шальке" около 4 млн евро в год.

    Средняя зарплата в Гельзенкирхене составляет порядка 2 млн евро, а в целом на зарплаты "Шальке" тратит почти 50 млн евро.

    В нынешнем сезоне Коноплянка сыграл в 5 матчах за "Шальке", забил три мяча.

    Ранее в СМИ появилась информация о том, что итальянский футбольный клуб "Милан" интересуется украинским полузащитником Евгением Коноплянкой.

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