Украинский футболист в тройке самых высокооплачиваемых игроков "Шальке"

КИЕВ, 19 сен — РИА Новости Украина. Украинский полузащитник немецкого "Шальке" Евгений Коноплянка, ранее выступавший за "Днепр", стал одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба.

Об этом сообщает немецкий Kicker.

Коноплянка вместе с Франко Ди Санто и Леоном Горетцки получают в "Шальке" около 4 млн евро в год.

Средняя зарплата в Гельзенкирхене составляет порядка 2 млн евро, а в целом на зарплаты "Шальке" тратит почти 50 млн евро.

В нынешнем сезоне Коноплянка сыграл в 5 матчах за "Шальке", забил три мяча.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что итальянский футбольный клуб "Милан" интересуется украинским полузащитником Евгением Коноплянкой.