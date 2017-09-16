Знаменитый украинский боксер победил "Супермена"

КИЕВ, 16 сен — РИА Новости Украина. Знаменитый украинский боксер Евгений Хитров победил американского боксера Деррика "Супермена" Финдли.

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Встреча в категории суперсреднего веса (до 76,2 кг) прошла на ринге Машантакета (штат Коннектикут) и завершилась единогласным решением судей: 80-72, 80-72, 79-73.

Ранее сообщалось, что бой украинского чемпиона мира Василия Ломаченко против кубинского боксера Гильрме Ригондо состоится 9 декабря.