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    Знаменитый украинский боксер победил "Супермена"

    (обновлено: )168
    Встреча Евгения Хитрова и Деррика "Супермена" Финдли в категории суперсреднего веса прошла на ринге Машантакета и завершилась единогласным решением судей.
    Евгений Хитров
    Ringside24.com

    КИЕВ, 16 сен — РИА Новости Украина. Знаменитый украинский боксер Евгений Хитров победил американского боксера Деррика "Супермена" Финдли.

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    Встреча в категории суперсреднего веса (до 76,2 кг) прошла на ринге Машантакета (штат Коннектикут) и завершилась единогласным решением судей: 80-72, 80-72, 79-73.

    Ранее сообщалось, что бой украинского чемпиона мира Василия Ломаченко против кубинского боксера Гильрме Ригондо состоится 9 декабря.

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