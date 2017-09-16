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    Названа дата боя украинского чемпиона мира против кубинского боксера

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    Бой пройдет в Нью-Йорке на арене "Мэдисон Сквер Гарден". Поединок пройдет во втором полулегком весе, поэтому сопернику Ломаченко нужно подняться в весовой категории.
    Украинский боксер Василий Ломаченко
    Василий Ломаченко/ВКонтакте

    КИЕВ, 16 сен — РИА Новости Украина. Бой украинского чемпиона мира Василия Ломаченко против кубинского боксера Гильрме Ригондо состоится 9 декабря, сообщает Top Rank.

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    Известно, что бой пройдет в Нью-Йорке на арене "Мэдисон Сквер Гарден".

    Как отмечается,  поединок пройдет во втором полулегком весе, поэтому Ригондо нужно подняться в весовой категории.

    "Я не хочу ничего слышать о преимуществе Ломаченко в весе. Я просил этот бой – и я его получил", – прокомментировал официальное объявление боя Ригондо.

    Ранее стали известны размеры гонораров боксеров вечера бокса 5 августа в Лос-Анджелесе.

    Василий Ломаченко заработал 750 тысяч долларов. Его соперник по главному поединку шоу Мигель Марриага получил сумму в 15 раз меньше — 50 тысяч долларов.

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