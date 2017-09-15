Старт группового этапа Лиги Европы. Результаты всех матчей

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Украина представлена в Лиге Европы киевским "Динамо" и луганской "Зарей". Киевляне дома уверенно обыграли "Скендербеу", а луганчане на "Арена Львов" уступили "Эстерсунду".