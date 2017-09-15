Старт группового этапа Лиги Европы. Результаты всех матчей

КИЕВ, 15 сен — РИА Новости Украина. В четверг, 14 сентября, были сыграны первые матчи группового этапа Лиги Европы, в котором участвуют два украинских клуба.
В Киеве столичное "Динамо" уверено победило албанский "Скендербеу" 3:1, а луганская "Заря" во Львове уступила шведскому "Эстерсунду" со счетом 0:2.
Результаты матчей, сыгранных в четверг:
Группа A: "Славия" — "Маккаби" Т-А — 1:0; "Вильярреал" — "Астана" — 3:1.
Группа B: "Динамо" — "Скендербеу" — 3:1; "Янг Бойз" — "Партизан" — 1:1.
Группа C: "Хоффенхайм" — "Брага" — 1:2; "Истанбул Башакшехир" — "Лудогорец" — 0:0.
Группа D: "Аустрия" — "Милан" — 1:5; "Риека" — "АЕК" — 1:2.
Группа E: "Аполлон" — "Лион" — 1:1; "Аталанта" — "Эвертон" — 3:0.
Группа F: "Копенгаген" — "Локомотив" Москва — 0:0; "Злин" — "Шерифф" — 0:0.
Группа G: "Стяуа" — "Виктория" — 3:0; "Хамоэль" Б-Ш — "Лугано" — 2:1.
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Группа H: "Црвена Звезда" — БАТЭ — 1:1; "Арсенал" — "Кельн" — 3:1;
Группа I: "Марсель" — "Коньяспор" — 1:0; "Витория" — "Зальцбург" — 1:1.
Группа J: "Герта" — "Атлетик" — 0:0; "Заря" — "Эстерсунд" — 0:2.
Группа K: "Витесс" — "Лацио" — 2:3; "Зюльте-Варегем" — "Ницца" — 1:5.
Группа L: "Вардар" — "Зенит" — 0:5; "Реал Сосьедад" — "Русенборг" — 4:0.
Напомним, донецкий "Шахтер" в стартовом поединке группового этапа Лиги чемпионов обыграл итальянский "Наполи".