"Заря" проиграла на старте группового этапа Лиги Европы

КИЕВ, 15 сен — РИА Новости Украина. Луганская "Заря" проиграла в стартовом матче группового этапа Лиги Европы против шведского "Эстерсунда".

Поединок, прошедший во Львове в четверг вечером, завершился победой гостей со счетом 0:2. Голы на свой счет записали Годдаш (50) и Геро (90).

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"Заря" напрямую попала в групповой этап Лиги Европы, заняв третье место в чемпионате Украины. Луганская команда на данный момент занимает седьмое место в Премьер-лиге по итогам восьми туров, имея в своем активе 8 очков.

Напомним, киевское "Динамо" начало свои выступления в групповом турнире Лиги Европы-2017/18 с домашней победы над албанским "Скендербеу" со счетом 3:1.