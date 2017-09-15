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    "Заря" проиграла на старте группового этапа Лиги Европы

    (обновлено: )2901
    Луганская команда уступила шведскому клубу "Эстерсунд". Поединок, прошедший во Львове в четверг вечером, завершился победой гостей со счетом 0:2.
    Игроки ФК Заря. Архивное фото
    ФК "Заря"

    КИЕВ, 15 сен — РИА Новости Украина. Луганская "Заря" проиграла в стартовом матче группового этапа Лиги Европы против шведского "Эстерсунда".

    Поединок, прошедший во Львове в четверг вечером, завершился победой гостей со счетом 0:2. Голы на свой счет записали Годдаш (50) и Геро (90).

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    "Заря" напрямую попала в групповой этап Лиги Европы, заняв третье место в чемпионате Украины. Луганская команда на данный момент занимает седьмое место в Премьер-лиге по итогам восьми туров, имея в своем активе 8 очков.

    Напомним, киевское "Динамо" начало свои выступления в групповом турнире Лиги Европы-2017/18 с домашней победы над албанским "Скендербеу" со счетом 3:1. 

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