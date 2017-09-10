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    Трагедия под Черновцами. Во время чемпионата по ралли погиб гонщик

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    По предварительным данным, автомобиль "Волга", которым управлял экипаж из Одессы, на большой скорости выбросило с трассы. Водитель скончался, штурман с переломом шеи госпитализирован, сообщает местное издание.
    На месте гибели гонщика во время чемпионата по ралли в Черновицкой области
    kitsman.info

    КИЕВ, 10 сен — РИА Новости Украина. В результате аварии, произошедшей в субботу в ходе IV этапа чемпионата Украины "Буковина-2017" по автомобильному спорту в Черновицкой области, погиб гонщик, сообщает kitsman.info.

    "Авария произошла в районе села Стрелецкий Кут Кицманского района. По предварительным данным, автомобиль ГАЗ 2410 "Волга", которым управлял экипаж из Одессы, на большой скорости выбросило с трассы", — сообщает издание.

    Вследствие аварии погиб водитель, 61-летний одессит Сергей Коробейников.

    По предварительным данным, штурман Андрей Паненко с переломом шеи был доставлен в черновицкую больницу.

    "Это был один из самых опытных экипажей", — говорится в сообщении.

    kitsman.info
    Экипаж "Волги", водитель которого погиб во время чемпионата по ралли в Черновицкой области

    Накануне Lexus во время тест-драйва врезался в дерево на въезде в Херсон, скончались три человека.

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