Трагедия под Черновцами. Во время чемпионата по ралли погиб гонщик

КИЕВ, 10 сен — РИА Новости Украина. В результате аварии, произошедшей в субботу в ходе IV этапа чемпионата Украины "Буковина-2017" по автомобильному спорту в Черновицкой области, погиб гонщик, сообщает kitsman.info.

"Авария произошла в районе села Стрелецкий Кут Кицманского района. По предварительным данным, автомобиль ГАЗ 2410 "Волга", которым управлял экипаж из Одессы, на большой скорости выбросило с трассы", — сообщает издание.

Вследствие аварии погиб водитель, 61-летний одессит Сергей Коробейников.

По предварительным данным, штурман Андрей Паненко с переломом шеи был доставлен в черновицкую больницу.

"Это был один из самых опытных экипажей", — говорится в сообщении.

kitsman.info Экипаж "Волги", водитель которого погиб во время чемпионата по ралли в Черновицкой области

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