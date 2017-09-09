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    "Манчестер Сити" разгромил дома "Ливерпуль" в матче чемпионата Англии

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    Сообщается, что матч завершился с разгромным счетом 5:0 в пользу хозяев. Теперь "Манчестер Сити" набрал 10 очков и вышел в лидеры чемпионата.
    Футбольный мяч. Архивное фото
    RIA News Александр Вильф | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 сен — РИА Новости Украина. Футболисты "Манчестер Сити" разгромили в домашнем матче четвертого тура чемпионата Англии "Ливерпуль", сообщает Р-Спорт.

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    Встреча, прошедшая в субботу в Манчестере, завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев. У победителей по дублю оформили Габриэль Жезус (45-я и 53-я минуты) и Лерой Сане (77, 90), а открыл счет в матче Серхио Агуэро (24). "Ливерпуль" играл большую часть матча в меньшинстве после удаления Садьо Мане (37), нанесшего травму вратарю хозяев Эдерсону Мораесу, который не смог продолжить игру и покинул поле на носилках.

    "Ливерпуль" занимает с 7 очками четвертое место в таблице. "Манчестер Сити" набрал 10 очков и вышел в лидеры чемпионата.

    Матчи группы Е Лиги чемпионов между "Спартаком" и "Ливерпулем" пройдут 26 сентября в Москве и 6 декабря в Англии.

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