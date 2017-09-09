Нью-Йорк выплатит семье российского боксера 22 млн долларов

КИЕВ, 9 сен — РИА Новости Украина. Штат Нью-Йорк выплатит 22 миллиона долларов семье российского боксера Магомеда Абдусаламова, испытывающего серьезные проблемы со здоровьем после боя в США. Боксер до сих пор не может ходить, у него парализована правая сторона тела, а его речь ограничивается бормотанием, сообщает ESPN.

Бой с кубинцем Майком Пересом состоялся 2 ноября 2013 года в Нью-Йорке. Еще в начале поединка Абдусаламов получил перелом лицевой кости, затем — сильное рассечение над правым глазом. После поединка врачи наложили шов, провели неврологический тест и отпустили боксера, воздержавшись от того, чтобы отправить спортсмена в больницу на машине скорой помощи. Позднее инспектор боя обнаружил кровь в пробе мочи, и только после этого секунданты боксера отвезли его в больницу на такси.

Боксеру диагностировали перелом левой руки в районе кисти и перелом носа. Уже в больнице у боксера случился инсульт, у него был обнаружен маленький сгусток крови в мозге. Врачи провели операцию, чтобы удалить сгусток, после чего ввели россиянина в состояние искусственной комы, из которой он вышел только 7 декабря, сообщает Р-Спорт.

По словам врачей, боксер никогда не сможет нормально заговорить. Жена Абдусаламова воспитывает трех дочерей. Боксер и его семья живут в доме в Коннектикуте, предоставленном их другом.

Семья боксера в 2014 году подала иск к атлетической комиссии штата Нью-Йорк (NYSAC), инспектору боя и бригаде из пяти врачей, дежурившей во время боя, за грубую небрежность и врачебную ошибку. После расследования государственный инспектор раскритиковал работу NYSAC за неправильную помощь Абдусаламову, ряд системных проблем, включая подход к чрезвычайным медицинским ситуациям. Штат Нью-Йорк согласился выплатить семье боксера 22 миллиона долларов, взяв на себя ответственность за ущерб. По данным СМИ, это крупнейшая в истории штата индивидуальная выплата по делу, связанному с травмой.

championat.com Магомед Абдусаламов вместе с супругой Баканай, Александром Поветкиным, Эдуардом Трояновским и Андреем Рябинским

При этом соглашение между штатом и семьей Абдусаламова не включает снятие претензий к трем врачам, осматривавшим и посещавшим боксера до и после боя, а также к рефери поединка. Также встречный иск, поданный генеральной прокуратурой Нью-Йорка к секундантам боксера, больше не активен.