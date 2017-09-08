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    Спорт

    Бразилец стал новым президентом Международного паралимпийского комитета

    (обновлено: )15
    Бразилец Эндрю Парсонс сменит на посту президента Международного паралимпийского комитета британца Филипа Крэйвена, возглавлявшего организацию на протяжении 16 лет.
    Эндрю Парсонс
    Из открытых источников

    КИЕВ, 8 сен — РИА Новости Украина. В пятницу на генеральной ассамблее Международного паралимпийского комитета (IPС) в Абу-Даби прошли выборы нового главы, по результатам которых новым президентом IPC стал бразилец Эндрю Парсонс.

    На посту президента IPC Парсонс сменит британца Филипа Крэйвена, возглавлявшего организацию на протяжении 16 лет.

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    Ранее сообщалось, что исполком Международного паралимпийского комитета (IPC) по рекомендации рабочей группы единогласно проголосовал за продление отстранения Паралимпийского комитета России (ПКР).

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