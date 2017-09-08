Бразилец стал новым президентом Международного паралимпийского комитета

Из открытых источников

КИЕВ, 8 сен — РИА Новости Украина. В пятницу на генеральной ассамблее Международного паралимпийского комитета (IPС) в Абу-Даби прошли выборы нового главы, по результатам которых новым президентом IPC стал бразилец Эндрю Парсонс.

На посту президента IPC Парсонс сменит британца Филипа Крэйвена, возглавлявшего организацию на протяжении 16 лет.

Смотрите также: "Если заплачу, будете травить". Как Ярмоленко попрощался с "Динамо"

Ранее сообщалось, что исполком Международного паралимпийского комитета (IPC) по рекомендации рабочей группы единогласно проголосовал за продление отстранения Паралимпийского комитета России (ПКР).