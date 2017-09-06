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    Эдегор продлил контракт с мадридским "Реалом"

    (обновлено: )25
    Согласно данным, Мартин Эдегор связан с "Реалом" соглашением до 2021 года. Кроме того, в прошлом сезоне футболист провел 17 матчей за "Херенвен".
    Норвежский футболист Мартин Эдегор. Архивное фото
    Associated Press

    КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. Норвежский полузащитник 18-летний Мартин Эдегор, права на которого принадлежат мадридскому "Реалу", продлил контракт с испанским футбольным клубом, пишет Р-Спорт.

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    Эдегор перешел в "Реал" в январе 2015 года из норвежского "Стрёмсгодсета", выступал в основном за молодежную команду "Королевского клуба", который в начале текущего года отдал его в аренду в голландский "Херенвен".

    Отвечая на вопрос, рассчитан ли его нынешний контракт до лета 2018 года, 18-летний хавбек в интервью VG заявил: "Нет, он будет действовать немного дольше".

    Transfermarkt.com утверждает, что Эдегор связан с "Реалом" соглашением до 2021 года. В прошлом сезоне футболист провел 17 матчей за "Херенвен".

    В марте 2015 года Эдегор стал самым молодым игроком, вышедшим на поле в стартовом составе в матче отборочного цикла чемпионата Европы по футболу.

    Ранее сообщалось, что Роналду решил покинуть "Реал", так как прокуратура Испании возбудила дело в его отношении по обвинению в неуплате налогов.

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