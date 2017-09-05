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    Во Франции заявили о коррупционной схеме с подкупом голосов в МОК и IAAF

    (обновлено: )15530
    Во Франции заявили о коррупции вокруг сына бывшего главы IAAF Ламина Диака Папы Массаты и влиятельных членов МОК. Так, в рамках выборов хозяев Олимпийских игр 2016 и 2020 года членам IAAF и МОК были выплачены платежи.
    Офис Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Архивное фото
    L'Equipe

    КИЕВ, 5 сен — РАИ Новости Украина. Финансовая прокуратура Франции выявила глобальную коррупционную схему вокруг Папы Массаты Диака, сына бывшего главы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Ламина Диака, которая связана с подкупом членов Международного олимпийского комитета (МОК) и IAAF.

    Ранее стало известно, что французские власти проводят расследование о возможных взятках при выборах хозяев Олимпийских игр 2016 и 2020 года – Рио-де-Жанейро и Токио соответственно.

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    "Расследования выявили широкомасштабную коррупционную схему вокруг Папы Массаты Диака, сына бывшего главы IAAF Ламина Диака, и влиятельных членов МОК. Существует несколько доказательств, что платежи были выплачены членам IAAF и МОК в рамках выборов хозяев крупнейших спортивных турниров", — цитирует заявление прокуратуры агентство Рейтер.

    Напомним, оргкомитет Олимпиады в Рио просит у МОК помощи, чтобы покрыть долги.

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