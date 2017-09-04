Долгополов покинул US Open после проигрыша Надалю

КИЕВ, 4 сен — РИА Новости Украина. Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль одержал победу над украинским теннисистом Александром Долгополовым и стал четвертьфиналистом Открытого чемпионата США, который проходит в Нью-Йорке.

Надаль, посеянный на турнире под первым номером, в матче четвертого круга взял верх над Долгополовым в трех партиях со счетом 6:2, 6:4, 6:1. Теннисисты провели на корте 1 час 41 минуту.

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Соперником Надаля в четвертьфинале может стать россиянин Андрей Рублев, который в четвертом круге противостоит бельгийцу Давиду Гоффену (9).

Ранее сообщалось, что украинка Элина Свитолина вышла в 4-й круг Открытого чемпионата США по теннису.