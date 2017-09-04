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    Спорт

    Долгополов покинул US Open после проигрыша Надалю

    (обновлено: )13
    Рафаэль Надаль, посеянный на турнире под первым номером, в матче четвертого круга взял верх над украинским теннисистом в трех партиях со счетом 6:2, 6:4, 6:1.
    Александр Долгополов. Архивное фото
    Associated Press Shizuo Kambayashi

    КИЕВ, 4 сен — РИА Новости Украина. Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль одержал победу над украинским теннисистом Александром Долгополовым и стал четвертьфиналистом Открытого чемпионата США, который проходит в Нью-Йорке.

    Надаль, посеянный на турнире под первым номером, в матче четвертого круга взял верх над Долгополовым в трех партиях со счетом 6:2, 6:4, 6:1. Теннисисты провели на корте 1 час 41 минуту.

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    Соперником Надаля в четвертьфинале может стать россиянин Андрей Рублев, который в четвертом круге противостоит бельгийцу Давиду Гоффену (9).

    Ранее сообщалось, что украинка Элина Свитолина вышла в 4-й круг Открытого чемпионата США по теннису. 

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