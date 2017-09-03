Экс-первая ракетка мира Новак стал отцом во второй раз

КИЕВ, 3 сен — РИА Новости Украина. Бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович и его супруга Елена Ристич стали родителями во второй раз, сообщается в официальном аккаунте Открытого чемпионата США по теннису в Instagram.

Сообщается, что Елена родила дочь.

Родители дали новорожденной имя Тара. Малышка стала вторым ребенком в семье 30-летнего обладателя карьерного Большого шлема. Осенью 2014 года у пары родился сын, которого назвали Стефаном.

"Их было трое, а теперь стало четверо! Приветствуем второго ребенка Новака Джоковича и Елены Ристич, девочку по имени Тара. Похоже, у малышки Серены Уильямс появилась партнерша по теннису. Отправьте свои сердечные поздравления растущей семье", — говорится в сообщении.

Ранее Джокович из-за травм досрочно завершил сезон.

Серб выигрывал US Open в 2011 и 2015 годах.