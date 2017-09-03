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    Спорт

    Экс-первая ракетка мира Новак стал отцом во второй раз

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    Родители дали новорожденной имя Тара. Малышка стала вторым ребенком в семье 30-летнего обладателя карьерного Большого шлема. Осенью 2014 года у пары родился сын, которого назвали Стефаном.
    Новак Джокович его супруга Елена Ристич и их сын
    instagram.com/usopen

    КИЕВ, 3 сен — РИА Новости Украина. Бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович и его супруга Елена Ристич стали родителями во второй раз, сообщается в официальном аккаунте Открытого чемпионата США по теннису в Instagram.

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    Сообщается, что Елена родила дочь.

    Родители дали новорожденной имя Тара. Малышка стала вторым ребенком в семье 30-летнего обладателя карьерного Большого шлема. Осенью 2014 года у пары родился сын, которого назвали Стефаном.

    "Их было трое, а теперь стало четверо! Приветствуем второго ребенка Новака Джоковича и Елены Ристич, девочку по имени Тара. Похоже, у малышки Серены Уильямс появилась партнерша по теннису. Отправьте свои сердечные поздравления растущей семье", — говорится в сообщении.

    Ранее Джокович из-за травм досрочно завершил сезон.

    Серб выигрывал US Open в 2011 и 2015 годах.

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