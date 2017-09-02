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    Спорт

    Результаты отборочных матчей на ЧМ-2018, сыгранных в Европе 1 сентября

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    В пятницу были сыграны девять поединков в группах C, E и F. В центральном матче тура Германия на выезде обыграла Чехию со счетом 2:1. Сборная Дании дома разгромила Польшу - 4:0.
    Подготовка в РФ к Чемпионату мира по футболу-2018
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 сен — РИА Новости Украина. В пятницу, 1 сентября, состоялось очередные девять матчей европейской квалификационного отборочного турнира на чемпионат мира 2018 года. Поединки были сыграны в группах C, E и F.

    Открытая тренировка Национальной сборной Украины по футболу
    Федерация футбола Украины
    Открытая тренировка футбольной сборной Украины перед матчем с Турцией

    Результаты матчей, сыгранных 1 сентября:

    Группа С: Чехия — Германия — 1:2 (Дарида, 78 — Вернер, 4, Хуммельс, 88); Норвегия — Азербайджан — 2:0 (Кинг, 32, Садыгов, 59 (автогол)); Сан-Марино — Северная Ирландия — 0:3 (Мадженнис, 70, 75, Дэвис, 78 (с пенальти)).

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    Группа Е: Казахстан — Черногория — 0:3 (Вешович, 31, Бечирай, 53, Шимич, 63); Дания — Польша — 4:0 (Дилэйни, 16, Корнелиус, 42, Йоргенсен, 59, Эриксен, 80); Румыния — Армения — 1:0 (Максим, 90).

    Группа F: Литва — Шотландия — 0:3 (Армстронг, 25, Робертсон, 30, МакАртур, 72); Мальта — Англия — 0:4 (Кейн, 53, 90+2, Бертранд, 86, Уэлбек, 90+1); Словакия — Словения — 1:0 (Немец, 81). 

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    В четверг, 31 августа, в Европе были сыграны девять отборочных матчей на ЧМ-2018 в группах A, B и H. Результаты этих матчей смотрите здесь.

    Напомним, Национальная сборная Украины свой очередной отборочный матч сыграет против Турции. Поединок состоится 2 сентября в Харькове. Ранее сообщалось, что сборная Турции лишилась основного голкипера перед матчем с Украиной. 

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