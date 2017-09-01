В Британии арестовали легендарного футболиста

КИЕВ, 1 сен — РИА Новости Украина. Легендарный английский футболист полузащитник "Эвертона" Уэйн Руни арестован по подозрению в вождении автомобиля в нетрезвом виде, сообщает BBC.

Игрок был остановлен полицией возле своего дома в графстве Чешир в четверг вечером, 31 августа.

31-летний Руни объявил об окончании карьеры в национальной сборной на прошлой неделе. Игрок установил рекорд национальной команды — 53 гола в 119 матчах.

Кроме того, Руни вернулся в свой первый клуб в карьере "Эвертон" из "Манчестер Юнайтед" в минувшее летнее межсехонье и забил в каждой из своих двух игр в новом сезоне английской Премьер-лиги по голу.

Ранее сообщалось, что китайский футбольный клуб готов платить нападающему "Манчестер Юнайтед" Уэйну Руни контракт на один миллион фунтов стерлингов в неделю.