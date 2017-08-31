Долгополов с большим трудом прошел во второй круг US Open

КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина. Украинский теннисист Александр Долгополов выиграл матч первого круга Открытого чемпионата США, который проходит в Нью-Йорке.

Долгополов провел очень трудный и упорный матч с Яном-Леннардом Штруффом из Германии. Украинец проиграл первую партию, выиграл две последующие, проиграл четвертую и был сильнее соперника в решающем пятом сете — 3:6, 6:3, 6:2, 1:6, 6:3. Матч продолжался два с половиной часа.

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Ранее сообщалось, что во второй круг US Open прошла Элина Свитолина.

Еще одна представительница Украины — Екатерина Козлова — в ночь на четверг сыграет уже во втором круге турнира.