наверх
31.08.201702:01
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Долгополов с большим трудом прошел во второй круг US Open

    (обновлено: )7
    Украинец проиграл первую партию, выиграл две последующие, проиграл четвертую и был сильнее Яна-Леннарда Штруффа из Германии в решающем пятом сете.
    Украинский теннисист Александр Долгополов
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина. Украинский теннисист Александр Долгополов выиграл матч первого круга Открытого чемпионата США, который проходит в Нью-Йорке.

    Победный сет Свитолиной во встрече с Уильямс на турнире в Торонто. Видео
    Канал UKRAINE SPORT на Youtube
    Победный сет Свитолиной во встрече с Уильямс на турнире в Торонто

    Долгополов провел очень трудный и упорный матч с Яном-Леннардом Штруффом из Германии. Украинец проиграл первую партию, выиграл две последующие, проиграл четвертую и был сильнее соперника в решающем пятом сете — 3:6, 6:3, 6:2, 1:6, 6:3. Матч продолжался два с половиной часа.

    Смотрите также: Ошибка судьи на турнире в Цинциннати довела Цуренко до слез

    Ранее сообщалось, что во второй круг US Open прошла Элина Свитолина

    Еще одна представительница Украины — Екатерина Козлова — в ночь на четверг сыграет уже во втором круге турнира. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Анна Курбатова
    Украина выдворила журналистку Первого канала РФ
    Шевченковский райсуд Киева избирает меру пресечения Нестору Шуфричу-младшему
    ДТП с сыном Шуфрича в центре Киева
    Наводнение после урагана "Харви" в Техасе
    Мощный ураган в США и тайфун в Китае
    Разрушенный в результате обстрелов балкон в многоквартирном жилом доме в Донбассе. Архивное фото
    Операция реинтеграция. Закон о Донбассе