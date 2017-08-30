Свитолина пробилась во второй круг US Open по теннису

Tiziana FABI / AFP

КИЕВ, 30 авг — РИА Новости Украина. Украинcкая теннисистка Элина Свитолина преодолела барьер первого раунда на Открытом чемпионате США по теннису, который проходит в Нью-Йорке, сообщает Р-Спорт.

В среду украинская теннисистка, четвертый номер посева, в трех сетах сломила сопротивление чешки Катерины Синяковой – 6:0, 6:7 (5:7), 6:3. Поединок, который был прерван накануне из-за дождя, продолжался 2 часа 23 минуты.

В следующем круге Свитолина сыграет с победительницей матча между россиянкой Евгенией Родиной и канадкой Эжени Бушар.

В еще одном матче первого раунда французская теннисистка Кристина Младенович, 14-я ракетка турнира, проиграла румынке Монике Никулеску — 3:6, 2:6.