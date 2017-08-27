Пилот "Мерседеса" Хэмилтон выиграл Гран-при Бельгии в "Формуле-1"

КИЕВ, 27 авг — РИА Новости Украина. Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем 12-го этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Бельгии, сообщает Р-Спорт.

Хэмилтон первым преодолел 44 круга воскресной гонки, вторым финишировал немецкий пилот "Феррари" Себастьян Феттель, уступивший британцу 2,358 секунды, замкнул тройку лучших австралиец Дэниел Риккьярдо из "Ред Булл" (+10,791). Хэмилтон, в субботу повторивший рекорд Михаэля Шумахера по числу завоеванных поул-позишн (68), в 200-й гонке в "Ф-1" одержал 58-ю победу в "Королевских гонках".

Также в десятку вошли следующие гонщики: 4. Кими Райкконен ("Феррари",+14,471.). 5. Вальттери Боттас ("Мерседес", +16,456). 6. Нико Хюлькенберг ("Рено", +28,087). 7. Ромен Грожан ("Хаас", +31,553). 8. Фелипе Масса ("Уильямс", +36,649). 9. Эстебан Окон ("Форс Индия", +38,154). 10. Сайнс (+39,447).

Следующий этап чемпионата — Гран-при Италии — пройдет на трассе в Монце 1-3 сентября.