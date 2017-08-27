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    Спорт

    Тренер киевского "Динамо" жестко прокомментировал жеребьевку Лиги Европы

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    По словам главного тренера киевского "Динамо" Александра Хацкевича, "у кого-то, наверное, больные руки были на жеребьевке", тем не менее у команды никаких особых реваншистских настроений нет.
    Александр Хацкевич. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 авг — РИА Новости Украина. Наставник киевского "Динамо" Александр Хацкевич подверг резкой критике жеребьевку группового этапа Лиги Европы. Главного тренера смутило то, что в результате жеребьевки киевская команда будет играть с швейцарской командой "Янг Бойз", не позволившей ранее динамовцам продолжить борьбу в Лиге чемпионов.

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    Напомним, в пятницу, 25 августа, в результате жеребьевки группового раунда Лиги Европы "Динамо" в соперники достались швейцарский "Янг Бойз", сербский "Партизан" и албанский "Шкендербеу".

    "У кого-то, наверное, больные руки были на жеребьевке (улыбается). Никаких особых реваншистских настроений у нас не будет. Все мы знаем возможности команды, и нас ждет еще одно противостояние с Янг Бойз, правда, уже в другом турнире. На данный момент ничего не могу сказать о Партизане. Единственное, что знаю точно — у сербских команд всегда сумасшедшая группа поддержки. Еще раз убедился в этом, когда смотрел обзор матча между Црвеной Звездой и Краснодаром — болельщики в Белграде является не только 12-м, но и 13-м, и 14-м игроками. О Шкендербеу больше информации, и команда знакома нам по товарищескими матчами на сборах. В эпоху информационных технологий полную информацию по любому клуба можно найти за один день", — цитирует Хацкевича официальный сайт "Динамо".

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