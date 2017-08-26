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    Российские волейболистки обыграли украинок на Универсиаде

    (обновлено: )3610
    Встреча завершилась со счетом 3-0 (25:21, 25:18, 25:21) в пользу россиянок, что позволило им выйти в Финал Универсиады.
    Волейбольный мяч
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 авг — РИА Новости Украина. Волейболистки сборной России победили команду Украины в полуфинальном матче на Универсиаде в Тайбэе и вышли в финал.

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    "Динамо" обыграло португальцев и вышло в групповой этап ЛЕ

    Встреча, состоявшаяся в субботу, завершилась со счетом 3-0 (25:21, 25:18, 25:21) в пользу россиянок. В составе победительниц самыми результативными стали Наталья Кроткова и Алина Панкова, набравшие по 13 очков каждая.

    В финале в понедельник сборная России сыграет с победителем встречи между командами Тайваня и Японии. В этот же день с проигравшей сборной во втором полуфинале встретится команда Украины в матче за бронзу.

    Ранее сообщалось, что португальский нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду признан лучшим футболистом Европы в сезоне-2016/17 по версии УЕФА.

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