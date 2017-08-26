Известный российский боксер готов завершить спортивную карьеру

КИЕВ, 26 авг — РИА Новости Украина, Ильдар Сатдинов. Российский боксер, экс-чемпион мира по версиям WBA (Super), IBF и WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев заявил, что готов завершить спортивную карьеру.

"Я веду определенный тренировочный процесс. В начале сентября возвращаюсь в Америку, где буду полноценно тренироваться, но у меня нет никаких мыслей по поводу боев. Никаких дат нет. Может, вообще карьеру завершу, мне пока не до бокса. Я подумываю о завершении карьеры", — сказал Ковалев по телефону.

Он отметил, что у него пока нет конкретики, чем он будет заниматься в ближайшее время.

"Пора, наверное, перестать боксировать и завязывать с этим", — сказал спортсмен.

Он уточнил, что занимается собой и семьей. "Приехал на святую гору Афон, духовно общаюсь с богом. Сейчас не до бокса", — резюмировал Ковалев.

Ковалев провел на профессиональном ринге 33 боя, в которых 30 раз одерживал победу (26 — нокаутом). Один поединок завершился ничьей.

Напомним, ранее 41-летний Владимир Кличко, который на протяжении карьеры владел поясами по версиям WBA, WBO, IBF и IBO, решил уйти из профессионального бокса.