Результаты всех матчей последнего раунда квалификации Лиги Европы

КИЕВ, 25 авш — РИА Новости Украина. В четверг, 24 августа, состоялись матчи последнего раунда квалификации Лиги Европы УЕФА, по итогам которых определились все участники основного турнира.

В плей-офф второго по силе футбольного турнира Европы вышла лишь одна украинская команда — киевское "Динамо". Подопечные Александра Хацкевича в ответном домашнем матче уверено обыграли португальский "Мартиму" со счетом 3:1. Еще один представитель Украины — "Александрия" — уступила белорусскому БАТЭ.

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Результаты всех матчей: АЕК (Ларнака, Кипр) — "Виктория" (Плзень. Чехия) — 0:0 (первый матч — 1:3); "Динамо" (Киев) — "Маритиму" — 3:1 (0:0); "Шериф" — "Легия" — 0:0 (1:1); "Зенит" — "Утрехт" — 2:0 д.в. (0:1); "Зальцбург" — "Вииторул" — 4:0 (3:1); "Эстерсунд" — ПАОК — 2:0 (3:3); "Александрия" — БАТЭ — 1:2 (1:1); "Маккаби" (Тель-Авив) — "Альтах" — 2:2 (1:0); "Фенербахче" — "Вардар" — 1:2 (0:2); "Судува" — "Лудогорец" — 0:0 (0:2); АЕК (Афины) — "Брюгге" — 3:0 (0:0); "Митьюлланд" — "Аполлон" — 1:1 (2:3); "Скендербеу" — "Динамо" (Загреб) — 0:0 (1:1); "Видеотон" — "Партизан" — 0:4 (0:0); "Олимпик" (Марсель) — "Домжале" — 3:0 (1:1); "Русенборг" — "Аякс" — 3:2 (1:0); "Брага" — "Хабнарфьордюр" — 3:2 (2:1); "Шкендия" — "Милан" — 0:1 (0:7); "Атлетик" — "Панатинаикос" — 1:0 (3:2); "Хайдук" — "Эвертон" — 1:1 (0:2); "Црвена Звезда" — "Краснодар" — 2:1 (2:3); "Аустрия" — "Осиек" — 0:1 (2:1).

Жеребьевка основного раунда соревнований состоится в пятницу, 25 августа, в Монако. Начало — в 14.00. Основной турнир Лиги Европы стартует в середине сентября.