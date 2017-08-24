наверх
24.08.201718:41
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Ибрагимович подписал новый контракт с "Манчестер Юнайтед"

    (обновлено: )57
    Златан Ибрагимович будет выступать за "Манчестер Юнайтед" под десятым номером, который ранее был закреплен за Уэйном Руни, перешедшим этим летом в "Эвертон".
    Форвард ФК Манчестер Юнайтед Златан Ибрагимович
    @ManUtd

    КИЕВ, 24 авг — РИА Новости Украина. Шведский нападающий Златан Ибрагимович заключил новое однолетнее соглашение с "Манчестер Юнайтед", сообщает Р-Спорт со ссылкой на пресс-службу английского футбольного клуба.

    Гол Ибрагимовича помог Манчестер Юнайтед завоевать Суперкубок Англии. Видео
    Канал DeoMediaTV на Youtube
    Гол Ибрагимовича помог "Манчестер Юнайтед" завоевать Суперкубок Англии

    Ибрагимович перешел в "Манчестер Юнайтед" летом 2016 года, а по окончании минувшего сезона покинул клуб в связи с окончанием контракта. В апреле 35-летний форвард получил серьезное повреждение связок колена, после чего перенес операцию.

    Ибрагимович будет выступать за "Манчестер Юнайтед" под десятым номером, который ранее был закреплен за Уэйном Руни, перешедшим этим летом в "Эвертон".

    "Мы очень рады, что Златан на пути к выздоровлению, и мы рады, что его амбиции и опыт вновь с нами. После его игры в прошлом сезоне он заслуживает нашего доверия, и мы будем терпеливо ждать его возвращения. Я не сомневаюсь, что он сыграет важную роль во второй части сезона", — заявил главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью.

    В сезоне-2016/17 Ибрагимович забил 28 голов в 46 матчах за "Манчестер Юнайтед" и помог клубу выиграть Лигу Европы.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Во время праздничного концерта в Умани пострадали шестеро детей
    День Независимости и взрыв в центре Киева
    Степан Полторак и Джеймс Мэттис
    Встреча Порошенко-Мэттис и "школьное" перемирие в Донбассе
    Пограничники провели учения на границе с Россией
    Украина и Россия: визовый вопрос
    На месте убийства гражданина Израиля в Киеве
    Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО