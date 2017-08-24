Ибрагимович подписал новый контракт с "Манчестер Юнайтед"

КИЕВ, 24 авг — РИА Новости Украина. Шведский нападающий Златан Ибрагимович заключил новое однолетнее соглашение с "Манчестер Юнайтед", сообщает Р-Спорт со ссылкой на пресс-службу английского футбольного клуба.

Ибрагимович перешел в "Манчестер Юнайтед" летом 2016 года, а по окончании минувшего сезона покинул клуб в связи с окончанием контракта. В апреле 35-летний форвард получил серьезное повреждение связок колена, после чего перенес операцию.

Ибрагимович будет выступать за "Манчестер Юнайтед" под десятым номером, который ранее был закреплен за Уэйном Руни, перешедшим этим летом в "Эвертон".

"Мы очень рады, что Златан на пути к выздоровлению, и мы рады, что его амбиции и опыт вновь с нами. После его игры в прошлом сезоне он заслуживает нашего доверия, и мы будем терпеливо ждать его возвращения. Я не сомневаюсь, что он сыграет важную роль во второй части сезона", — заявил главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью.

В сезоне-2016/17 Ибрагимович забил 28 голов в 46 матчах за "Манчестер Юнайтед" и помог клубу выиграть Лигу Европы.