Макгрегор о Мэйуэзере: я его размажу

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КИЕВ, 24 авг — РИА Новости Украина. Ирландский боец Конор Макгрегор заявил, что готов выдержать 12 раундов в бою против американского боксера Флойда Мэйуэзера, сообщает "Р-Спорт".





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"Я доволен тем, как прошла подготовка к бою. Готов к 12 раундам, но у меня есть силы закончить этот бой в первом раунде. Я его размажу. Парень допустил ошибку с перчатками в 8 унций. А я ими доволен. Мне не важно, будет ли он держать руки вверху или внизу — я пробью все, что окажется на моем пути", — цитирует Макгрегора Mirror.

Бой между Макгрегором и Мейвезером пройдет по правилам бокса 26 августа в Лас-Вегасе на арене MGM Grand.