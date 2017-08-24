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    Спорт

    Макгрегор о Мэйуэзере: я его размажу

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    Ирландский спортсмен Конор Макгрегор отметил, что готов к 12 раундам, однако у него есть силы закончить бой в первом раунде.
    Макгрегор подписал контракт на поединок с Мэйуэзером
    TheMacLife.com

    КИЕВ, 24 авг — РИА Новости Украина. Ирландский боец Конор Макгрегор заявил, что готов выдержать 12 раундов в бою против американского боксера Флойда Мэйуэзера, сообщает "Р-Спорт".


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    "Я доволен тем, как прошла подготовка к бою. Готов к 12 раундам, но у меня есть силы закончить этот бой в первом раунде. Я его размажу. Парень допустил ошибку с перчатками в 8 унций. А я ими доволен. Мне не важно, будет ли он держать руки вверху или внизу — я пробью все, что окажется на моем пути", — цитирует Макгрегора Mirror.

    Бой между Макгрегором и Мейвезером пройдет по правилам бокса 26 августа в Лас-Вегасе на арене MGM Grand.

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