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    В РФ задержан подозреваемый в убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу - СМИ

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    Как сообщает местное издание со ссылкой на источник в правоохранительных органах, подозреваемый задержан, его адвокаты "начали активную деятельность по переквалификации вменяемой статьи на более легкую".
    Драка возле кафе, в которой погиб Андрей Драчев
    Скриншот видео

    КИЕВ, 21 авг — РИА Новости Украина. Российские правоохранители задержали подозреваемого в убийстве чемпиона мира и и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева, сообщил ИА AmurMedia источник в правоохранительных органах.

    "Как сообщил информированный источник, сразу после задержания, адвокаты подозреваемого начали активную деятельность по переквалификации вменяемой статьи на более легкую", — говорится в сообщении.

    Чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева убили возле хабаровского кафе. Видео
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    По данным полиции, в 7 часов утра в воскресенье (00:00 по киевскому времени) у кафе "Галерея" в центре Хабаровска произошла драка между двумя мужчинами, отдыхавшими в кафе. В результате конфликта один из участников драки — 31-летний чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Андрей Драчев — получил удар, упал и потерял сознание. Его увезли в больницу, где он скончался, по предварительным данным, от черепно-мозговой травмы. Второй участник драки — 25-летний мужчина — с места происшествия скрылся.

    Следственное управление СК России по региону возбудило уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". СК сообщал, что личность мужчины установлена, он также профессионально занимался спортом.

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