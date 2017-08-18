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    Молодежка "Динамо" не приехала на матч в Мариуполь - СМИ

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    По информации СМИ, места в отеле для представителей молодежной команды "Динамо" были заказаны заранее, но туда никто пока так и не поселился.
    Футбольный мяч
    RIA News Алексей Даничев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. В пятницу должен состояться поединок шестого тура чемпионата Украины U-19, в котором встретятся молодежные команды "Мариуполя" и "Динамо".

    Ворскла vs Динамо. Появилось видео потасовки фанатов киевлян с полицией. Видео
    Vidis Vidisov/Youtube
    "Ворскла" vs "Динамо". Появилось видео потасовки фанатов киевлян с полицией

    В день игры киевляне не прибыли в Мариуполь, сообщает телеканал Футбол 1.

    По информации источника, места в отеле для представителей Динамо U-19 были заказаны заранее, но туда никто пока так и не поселился.

    Напомним, сообщалось, что представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине во главе с заместителем главы СММ Александр Хугом посетят матч "Мариуполь-Динамо", который состоится 27 августа в Мариуполе в рамках чемпионата страны.

    Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что ведомство готово обеспечить безопасность во время футбольных матчей в Мариуполе в рамках чемпионата страны.

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