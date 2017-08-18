Молодежка "Динамо" не приехала на матч в Мариуполь - СМИ

КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. В пятницу должен состояться поединок шестого тура чемпионата Украины U-19, в котором встретятся молодежные команды "Мариуполя" и "Динамо".

В день игры киевляне не прибыли в Мариуполь, сообщает телеканал Футбол 1.

По информации источника, места в отеле для представителей Динамо U-19 были заказаны заранее, но туда никто пока так и не поселился.

Напомним, сообщалось, что представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине во главе с заместителем главы СММ Александр Хугом посетят матч "Мариуполь-Динамо", который состоится 27 августа в Мариуполе в рамках чемпионата страны.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что ведомство готово обеспечить безопасность во время футбольных матчей в Мариуполе в рамках чемпионата страны.