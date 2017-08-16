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    Экс-защитник "Шахтера" стал игроком турецкого клуба

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    Соглашение между бывшим защитником донецкого "Шахтера" Александром Кучером и клубом "Кайсериспор" подписано на один год, но в нем есть пункт, согласно которому стороны могут продолжить сотрудничество еще на сезон.
    Экс-защитник ФК Шахтер Александр Кучер
    Сайт ФК "Шахтер"

    КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. Бывший защитник донецкого "Шахтера" Александр Кучер стал игроком турецкого "Кайсериспора", сообщает официальный сайт клуба.

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    Соглашение подписано на один год, но в нем есть пункт, согласно которому стороны могут продолжить сотрудничество еще на сезон.

    34-летний Александр Кучер является воспитанником "Динамо", но при этом с 2006 года выступал за "Шахтер". За 11 лет в донецком клубе защитник завоевал 20 трофеев: Кубок УЕФА, 7 титулов чемпиона Украины, а также выиграл по 6 Кубков и 6 Суперкубков страны.

    Всего в составе "Шахтера" Кучер провел 295 матчей во всех турнирах, забив 12 голов, однако этим летом тренерский штаб "горняков" решил не продлевать с ним контракт.

    Ранее сообщалось, что переход украинца Дмитрия Чигринского из "Шахтера" в "Барселону" летом 2009 года назван худшим трансфером каталонцев за последние годы.

     

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