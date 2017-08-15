Хацкевич поделился опытом матчей против "Янг Бойз" с тренером ЦСКА

КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина. Главный тренер московского ЦСКА Виктор Ганчаренко обсуждал "Янг Бойз" с наставником киевского "Динамо" Александром Хачкевичем после того, как киевский клуб по сумме двух игр уступил швейцарской команде в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов-2017/18.

"Янг Бойз" является соперником ЦСКА по раунду плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Первый матч состоится во вторник в Берне. Ответную игру соперники проведут 23 августа в Москве. На предыдущий стадии отбора "Янг Бойз" выбил из турнира киевское "Динамо", уступив на выезде 1:3, но победив дома 2:0.

"Эта команда ("Янг Бойз") хорошо знает, как действовать в атаке, хорошо обороняется. Мы изучили соперника. Есть и индивидуально сильные исполнители. Не забываем о том, что "Янг Бойз" выбил в этом году киевское "Динамо", а в прошлом (донецкий) "Шахтер". Мы в хороших отношениях (с Хацкевичем), часто общаемся, и не только по поводу игры с "Янг Бойз". Но вполне естественно, что мы обсуждали эти два матча", — сказал Ганчаренко, чьи слова приводит официальный московского клуба.

"Не могу сказать, что в той игре "Янг Бойз" (в ответном матче с "Динамо") действовал только длинными передачами или что воздействие на вратаря было больше обычного. Команда действует разнопланово. Дома, за исключением недавнего матча с "Туном", "Янг Бойз" играет агрессивно. Это нормально для современного футбола", — добавил он.

Смотрите также: Львовские футбольные фанаты подрались в Мариуполе из-за флага РФ

Ганчаренко также отметил, что ЦСКА постарается забить в выездном матче с "Янг Бойз". "У двухматчевых противостояний своя стратегия. В целом в первом выездном матче команда всегда старается забить, это касается и нас", — заявил тренер армейцев.