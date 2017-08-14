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    Украинке Цуренко обыграла россиянку Павлюченкову на старте турнира в Цинциннати

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    В первом круге турнира украинка Леся Цуренко обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову со счетом 7:5, 6:7 (6:8), 0:6. Матч продолжался 2 часа 41 минуту.
    Леся Цуренко в поединке матча Кубка Федерации по теннису Украина - Австралия
    УНИАН

    КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. Украинская теннисистка Леся Цуренко выиграла у россиянки Анастасии Павлюченковой на старте теннисного турнира в Цинциннати (США), призовой фонд которого превышает 2,5 миллиона долларов.

    Победный сет Свитолиной во встрече с Уильямс на турнире в Торонто. Видео
    Канал UKRAINE SPORT на Youtube
    Победный сет Свитолиной во встрече с Уильямс на турнире в Торонто

    В первом круге турнира украинка обыграла россиянку со счетом 7:5, 6:7 (6:8), 0:6. Матч продолжался 2 часа 41 минуту.

    В следующем круге Цуренко встретится с 4-й ракеткой турнира Элиной Свитолиной.

    Ранее сообщалось, что украинка Элина Свитолина после победы на турнире в Торонто возглавила Чемпионскую гонку Женской теннисной ассоциации (WTA), новая версия которой опубликована на официальном сайте организации. Свитолина, получившая на турнире в Торонто пятый номер посева, в воскресном финале нанесла поражение датчанке Каролине Возняцки (6) и завоевала свой девятый титул в карьере в одиночном разряде. В Чемпионской гонке 22-летняя украинка набрала 4470 очков и шагнула с пятой на первую строчку. Возняцки после финала в Торонто поднялась на две позиции и занимает пятую строчку.

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