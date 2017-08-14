наверх
14.08.201701:14
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Спорт

    "Лацио" обыграл "Ювентус" в матче за Суперкубок Италии

    13
    Матч между действующим чемпионом и обладателем Кубка Италии "Ювентусом" и финалистом Кубка страны "Лацио", прошедший в воскресенье на "Стадио Олимпико" в Риме, завершился со счетом 3:2 в пользу "Лацио".
    Римский Лацио обыграл туринский Ювентус в матче за Суперкубок Италии
    @OfficialSSLazio

    КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. Римский "Лацио" обыграл туринский "Ювентус" в матче за Суперкубок Италии. Встреча между действующим чемпионом и обладателем Кубка Италии "Ювентусом" и финалистом Кубка страны "Лацио", прошедшая в воскресенье на "Стадио Олимпико" в Риме, завершилась со счетом 3:2 в пользу "Лацио".

    @OfficialSSLazio
    Римский "Лацио" обыграл туринский "Ювентус" в матче за Суперкубок Италии

    Смотрите также: Голый и быстрые. Самые яркие моменты ЧМ по легкой атлетике

    У победителей отличились Чиро Иммобиле (32-я минута, с пенальти, и 54-я) и Алессандро Мурджиа (90+3). У "Ювентуса" дубль оформил Пауло Дибала (85 и 90+1, с пенальти).Lottare. 

    ​"Лацио" в 4-й раз стал обладателем трофея. Свой предыдущий успех "бьянкочелести" праздновали в 2009 году.

    Ранее сообщалось, что "Пари Сен-Жермен" выиграл у "Монако" и стал обладателем Суперкубка Франции по футболу.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    СБУ. Архивное фото
    Охота на торговцев биткоинами в Украине
    Люди в масках. Архивное фото
    Гей-парад в Одессе
    Столкновения в Виргинии
    Шествие ультраправых в США: столкновения и наезд авто
    Апелляция по делу Муравицкого
    Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"