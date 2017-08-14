"Лацио" обыграл "Ювентус" в матче за Суперкубок Италии

КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. Римский "Лацио" обыграл туринский "Ювентус" в матче за Суперкубок Италии. Встреча между действующим чемпионом и обладателем Кубка Италии "Ювентусом" и финалистом Кубка страны "Лацио", прошедшая в воскресенье на "Стадио Олимпико" в Риме, завершилась со счетом 3:2 в пользу "Лацио".

@OfficialSSLazio Римский "Лацио" обыграл туринский "Ювентус" в матче за Суперкубок Италии

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У победителей отличились Чиро Иммобиле (32-я минута, с пенальти, и 54-я) и Алессандро Мурджиа (90+3). У "Ювентуса" дубль оформил Пауло Дибала (85 и 90+1, с пенальти).Lottare.

​"Лацио" в 4-й раз стал обладателем трофея. Свой предыдущий успех "бьянкочелести" праздновали в 2009 году.

Ранее сообщалось, что "Пари Сен-Жермен" выиграл у "Монако" и стал обладателем Суперкубка Франции по футболу.