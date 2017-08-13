Сын Луческу возглавил греческий ПАОК

КИЕВ, 13 авг — РИА Новости Украина. Сын бывшего главного тренера санкт-петербургского "Зенита" и донецкого "Шахтера" Мирчи Луческу Рэзван Луческу возглавил греческий футбольный клуб ПАОК, сообщается на официальном сайте команды.

ru.wikipedia.org Рэзван Луческу

Румынский специалист, с 2014 года тренировавший другую греческую команду — "Ксанти", сменил у руля ПАОКа Александара Станоевича, который был назначен на пост в июне, однако впоследствии уволен, по данным СМИ, в связи с конфликтом с владельцами клуба, сообщает Р-Спорт.

ПАОК, занявший второе место в чемпионате Греции-2016/17 по итогам регулярного сезона, в раунде плей-офф Лиги Европы сыграет со шведским "Эстерсундом".

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер донецкого "Шахтера" румын Мирча Луческу назначен главным тренером сборной Турции. Луческу, которому 29 июля исполнилось 72 года, подписал с турецкой федерацией контракт на два года с возможностью продления еще на один сезон.