Игроки "Реала" не должны думать, что уход Неймара ослабил "Барселону" - Навас

КИЕВ, 12 авг — РИА Новости Украина. Футболисты "Реала" не должны думать, что уход нападающего Неймара в "Пари Сен-Жермен" ослабил "Барселону", заявил голкипер мадридского клуба Кейлор Навас, сообщает Р-Спорт.

"Реал" в воскресенье на "Камп Ноу" сыграет первый матч за Суперкубок Испании с Барселоной". Неймар в текущее трансферное окно перешел в "ПСЖ" за рекордные для мирового футбола 222 миллиона евро.

"Ни для кого не секрет, насколько талантлив этот футболист, но мы не должны думать, что "Барселона" стала слабее без Неймара. Игрок, который займет его место на поле, обладает не меньшим желанием (побеждать)", — сказал Навас, которого цитирует Marca.

"Мы сохраняем спокойствие, знаем об ответственности, которая на нас лежит, — добавил вратарь. — Ты играешь ради победы. В тот день, когда изменится твой менталитет, ты не сможешь выступать за эту команду. Мы по-прежнему хотим завоевывать титулы".