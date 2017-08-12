Зидан продлил контракт с "Реалом" с рекордной зарплатой - СМИ

КИЕВ, 12 авг — РИА Новости Украина. Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан договорился с футбольным клубом о новом контракте, по которому будет получать 8 миллионов евро в год, сообщает Р-Спорт.

Согласно информации источника, стороны пришли к соглашению о продлении договора еще на три сезона — до лета 2020 года. По нынешнему контракту Зидан зарабатывает примерно 4,35 миллиона евро в год, так что зарплата специалиста увеличится почт вдвое. Также специалист будет получать двойные премиальные за успешные результаты.

Зидан, в бытность игроком выступавший за "Реал" с 2001 по 2006 год, возглавил мадридский клуб в январе 2016 года, и с тех пор дважды выиграл с ним Лигу чемпионов (2016 и 2017), чемпионат Испании (2016/17), а также два Суперкубка УЕФА (2016, 2017) и чемпионат мира среди клубов (2016).

Ранее сообщалось, что возглавляющий мадридский футбольный клуб "Реал" Зинедин Зидан стал первым тренером, которому удалось дважды подряд выиграть Лигу чемпионов.

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