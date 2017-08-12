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    Определился первый полуфиналист теннисного турнира в Торонто

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    Датчанка Каролина Возняцки (6-й номер посева) в матче 1/4 финала сломила сопротивление первой ракетки мира чешки Каролины Плишковой - 7:5, 6:7 (3:7), 6:4.
    Теннисистка Каролин Возняцки (Дания). Архивное видео
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 авг — РИА Новости Украина. Датчанка Каролина Возняцки стала первой полуфиналисткой теннисного турнира в Торонто, призовой фонд которого превышает 2,4 миллиона долларов.

    Возняцки (6-й номер посева) в пятницу в матче 1/4 финала сломила сопротивление первой ракетки мира чешки Каролины Плишковой — 7:5, 6:7 (3:7), 6:4. На корте соперницы провели чуть менее трех часов. Счет личных встреч стал 5-2 в пользу Возняцки.

    Смотрите также: Победный сет Свитолиной во встрече с Уильямс на турнире в Торонто

    В полуфинале датчанка встретится либо с американкой Слоан Стивенс, либо с чешкой Люцией Шафаржовой.

    Ранее сообщалось, что первая ракетка Украины Элина Свитолина прошла в четвертьфинал турнира в Торонто, уверенно обыграв американку Винус Уильямс. 

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