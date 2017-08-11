"Динамо" добыло уверенную победу в матче чемпионата Украины

КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. Футболисты киевского "Динамо" разгромили "Зирку" из Кропивницкого в матче пятого тура чемпионата Украины сезона-2017/18.

Встреча прошла в Киеве и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.

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У победителей дубль оформил Александр Ярмоленко (76-я и 79-я минуты), забивший первый мяч с пенальти, также отличился Дьёмерси Мбокани (48).

В следующем матче чемпионата "Динамо" сыграет против "Стали" из Каменского. "Зирка" примет на своем поле "Зарю".

Ранее полтавская "Ворскла" сумела отобрать очки у киевского "Динамо". Поединок завершился вничью 0:0. "Динамо" должно было реабилитироваться перед болельщиками за провал в квалификации Лиги чемпионов в матче с "Янг Бойз". Тем не менее, все попытки забить гол в ворота "Ворсклы" успеха не имели.